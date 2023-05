Corpo de mulher carbonizado é encontrado em estrada de terra em Mirassol

Polícia Civil investiga se o corpo encontrado é de Franciele da Costa, que desapareceu na semana passada, na região norte de São José do Rio Preto (SP)

MIRASSOL – O corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado em uma estrada de terra que liga a cidade de Mirassol a Mirassolândia, no interior de SP, na tarde do último domingo (28). A Polícia Civil investiga se o corpo é da jovem Franciele da Costa, desaparecida desde a semana passada, no bairro Solo Sagrado, na região norte de São José do Rio Preto (SP).

As informações foram confirmadas ao sbtinterior.com pelo delegado Jairo Benetti. De acordo com o policial, o corpo foi encontrado em um matagal, pegando fogo, por um homem que passava pelo local.

A polícia fez a perícia na área e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda segundo Benetti, não foi possível realizar o reconhecimento facial da vítima, mas o irmão de Franciele cedeu amostra sanguínea para o teste de identificação. Pelas redes sociais, a família da jovem fez diversos compartilhamentos de sua foto, buscando saber o paradeiro dela. A Polícia Civil aguarda o laudo e continua com a investigação.

Fonte: sbtinterior.com