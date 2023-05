ATC e Cecam disputam o título do torneio na categoria 50 anos no Guaporé

ANDRADINA – As equipes do ATC – Andradina Tênis Clube e CECAM – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani, disputam nesta sexta-feira, 19, a partir das 19h30, o título do Torneio Quadrangular entre os quatro Clubes de Andradina, promovido no Nosso Clube Guaporé, na categoria 50 anos. Além dessas três equipes, o Rolex completou o quarteto. A premiação aos vencedores acontece logo após o apito final.

O ATC chega para a final com três vitórias, uma delas diante do próprio Cecam por 3 a 1, depois venceu os donos da casa, o Guaporé, por 5 a 2 e no terceiro confronto vitória por WO, já que o Rolex não compareceu em seu compromisso. Portanto o ATC leva ligeiro favoritismo para a grande final.

Já o Cecam sofreu uma derrota em seu primeiro confronto justamente diante do ATC, por 3 a 1, porém, depois se recuperou ao derrotar o Rolex por 2 a 1 e conseguiu uma segunda e importante vitória diante dos donos da casa, o Guaporé, em disputa de penalidades por 2 a 1, depois de empate no tempo normal em dois gols, somando 5 pontos, de 9 possíveis.

ARTILHEIROS POR CLUBES PARTICIPANTES

ATC

Inhozinho = 3 gols

Paulinho = 3 gols

Zé Roberto = 2 gols

CECAM

Marcinho (Goleiro) = 3 gols

Ezequiel (Indio) = 2 gols

Luiz Carlos = 1 gol

GUAPORÉ

Juliano = 3 gols

Silvio Nogueira = 1 gol

Agnaldinho = 1 gol

ROLEX

Claudio (Tuca) = 2 gols

Wagner = 1 gol