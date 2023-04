Polícia Civil de Araçatuba apreende equipamentos de rapaz que ameaçava atacar escolas

O mandado contra jovem de 20 anos foi cumprido por uma força-tarefa com 10 investigadores e ocorreu segunda-feira em endereço localizado na rua Antônio Pavan, no Jardim Icaray

A Polícia Civil de Araçatuba deteve, no fim da tarde de segunda-feira, 24, um rapaz de 20 anos acusado de planejar um atentado contra escola da cidade. Em atendimento à ordem de busca e apreensão determinada pela Terceira Vara de Justiça Criminal, o mandado foi cumprido por uma força-tarefa com 10 investigadores e ocorreu na rua Antônio Pavan, no Jardim Icaray.

Segundo a Polícia Civil, VB foi detido sob a acusação de publicar em redes sociais dados sobre um plano de ataque a uma escola da cidade usando, inclusive, um perfil de sua mãe. Em sua residência, foram apreendidos computadores, notebook pen-drive, dois celulares e um tablet.

Ele negou as acusações e não atrapalhou o cumprimento do mandado, fornecendo, inclusive, e-mails e senhas para apuração pelos investigadores. O mandado foi emitido com base em pedido da Polícia Civil — é crime uma pessoa maior de idade armazenar conteúdos de atentados em seus equipamentos de informática.

A investigação vai apurar se o rapaz fez as postagens apenas no sentido de causar pânico ou se, efetivamente, planejou o ataque, que estaria previsto para acontecer nesta terça-feira (25). Após ser ouvido pelas autoridades, o rapaz foi liberado. O boletim de ocorrência foi assinado pelo delegado Flávio Barbieri Brassioli.

