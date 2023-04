Câmara de Birigui tem até 18 de maio para votar cassação do prefeito Leandro Maffeis

Prefeito enfrenta Comissão Processante que o acusa de manter 27 das 36 escolas e creches do município com extintores de incêndio vencidos e sem alvará do Corpo de Bombeiros

A Câmara de Vereadores de Birigui tem até 18 de maio para votar o relatório que pede a cassação do prefeito Leandro Maffeis (Republicanos), acusado de ato de improbidade administrativa por manter 27 das 36 escolas e creches da cidade com extintores de incêndio vencidos e sem o devido alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros (AVCB).

A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), que há cerca de 15 dias cassou a liminar obtida por Maffeis que suspendia os trabalhos da Comissão Processante (CP) instalada na Câmara e que é dominada pela oposição.

Para suspender os trabalhos da CP, o prefeito alegou que o assunto é meramente administrativo e que todas as providências para regularização já haviam sido tomadas. Já o TJ observou, para cassar a liminar, que compete à Câmara discutir assuntos pertinentes à administração pública.

Em sua defesa, o Legislativo biriguense alegou que “no recurso consta que todas as escolas citadas na denúncia continuam sem AVCB; que não há qualquer perseguição ou irregularidade na existência de mais de uma Comissão Processante e que a liminar é nula, pois seria desprovida de fundamento”.

A CP é presidida pelo vereador Wesley Ricardo Coalhato, o Cabo Wesley (União Brasil); tem a vereadora Osterlaine Henriques Alves, a Dra. Osterlaine (União Brasil), como relatora; e Wagner Mastelaro (PT) como membro. Todos votaram de acordo com a relatora, que pede a cassação do mandato do prefeito.

DEFESA

O prefeito Leandro Maffeis argumentou na defesa à CP que a atual gestão recebeu as escolas sem a conclusão dos procedimentos para a obtenção do AVCB e que a relação com empresa contratada já apresentava problemas técnicos.

Maffeis sustentou ainda que houve “consideráveis alterações nas regras técnicas de combate à incêndios por parte do Corpo de Bombeiros, cujas adequações não foram possíveis sob as condições inicialmente pactuadas”. De acordo com a defesa, a empresa queria um reequilíbrio do contrato e como não houve acordo, ele foi rescindido.

Por fim, o prefeito alegou que havia outro processo licitatório em andamento e que essa medida não teria sido tomada anteriormente por “impedimentos legais e impossibilidades administrativas”. O prefeito também apontou suposta perseguição política com relação à sua pessoa e sua gestão.

