Pescador profissional é autuado por usar petrechos proibidos para a captura de camarões no rio Laranja Doce

NANTES – A Polícia Militar Ambiental apreendeu 15 petrechos de uso proibido que estavam armados irregularmente no Rio Laranja Doce, em Nantes (SP), para a captura de camarões. O responsável pelos objetos, que são conhecidos popularmente como “covos”, foi identificado como um pescador profissional, que recebeu um auto de infração ambiental com uma multa no valor de R$ 1.132,00.

Quando chegaram ao local, os policiais flagraram o pescador, que manuseava os objetos no rio. Segundo a polícia, a conduta do pescador contraria uma instrução normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Ainda conforme a corporação, ele também irá responder por crime ambiental. A corporação ressaltou que este tipo de petrecho é proibido para pescadores tanto amadores como profissionais. Os objetos apreendidos ficaram guardados à disposição da Justiça no depósito da Polícia Ambiental, em Presidente Prudente (SP).

Os camarões que já haviam sido capturados foram devolvidos ao habitat natural porque ainda estavam vivos. Objetos usados para a captura de camarões foram apreendidos em Nantes (SP) Polícia Militar Ambiental.