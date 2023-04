Prefeitura e Governo do Estado (CDHU) vão inaugurar 34 casas do conjunto Ademar Peixoto nesta quarta

CASTILHO – Para 34 famílias castilhenses esta quarta-feira, 05 de abril, será um marco histórico. O dia que finalmente realizarão o sonho da casa própria e sairão do aluguel. O prefeito Paulo Boaventura recepcionará autoridades do Governo do Estado para que junto a equipe do CDHU possam entregar 34 unidades.

Essas casas populares fazem parte do conjunto CASTILHO E, já denominado por lei municipal como bairro “Professor Ademar Peixoto”. No total são 128 unidades, mas nem todas ainda estão prontas.

Porém, o governador Tarcísio Freitas optou por já entregar as que já foram concluídas dando sequência ao calendário do seu antecessor. No final de 2022 o ex-governador já havia sorteado o endereço dessas 34 unidades pois as mesmas estavam mais adiantadas e naquela ocasião já estava programado entregá-las de forma antecipada.

ASSINATURA DE CONTRATO – Nesta terça-feira,04 de abril, o prefeito Paulo Boaventura esteve no CIEC acompanhando o momento em que as 34 famílias beneficiadas assinaram o contrato junto a CDHU. “Vejo a expressão de felicidade e alívio em cada rosto e isso é muito significante ao saber que a partir de amanhã o que era sonho se tornou realidade”, destacou o prefeito.

Apesar do contrato já ter sido assinado, as chaves do imóvel só serão entregues na manhã de quarta em solenidade a partir das 9h no próprio conjunto habitacional, localizado acima do bairro Nelson Borges (220 casas).

