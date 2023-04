Autora de Ação Judicial contra Guaraçaí Clube desabafa

GUARAÇAÍ – A reportagem conseguiu contato com a funcionária do Guaraçaí Clube, Alcina Ferreira, autora da Ação Trabalhista contra a empresa pela qual ela presta serviços há 44 anos. Segundo sentença judicial, determinada pelo Juiz do Trabalho, dr. Marco Antonio Macedo André, a dívida já supera a casa dos R$ 50 mil.

À equipe de REPORTAGEM, Alcina desabafou e disse o quanto se sente triste pela situação em que se encontra. Na semana passada esse caso veio à tona por meio de uma matéria jornalística denunciando a dívida que o clube tem com ela.

Alcina conta que após a repercussão da reportagem já teria sido procurada por terceiros para possíveis acordos extra-judiciais. Mas como já está nas mãos da Justiça, a vítima prefere aguardar.

A funcionária atribuiu o abandono do Guaraçaí Clube a atual diretoria que hoje é comandada pelo vereador Manoel José Fernandes Neto, popular Neto Fernandes. Aliás, ele está presidente do local desde 2013.

“As outras (diretoria) tocavam tão bem. Agora esses, até meu pagamento ficou difícil”, comenta Alcina (assista a vídeo). Na semana passada, ao ser questionado sobre o caso, o presidente do Clube afirmou que era de interesse da diretoria resolver a pendência com a funcionária e que estava recorrendo a um investidor para solucionar a dívida.

Pelo que a reportagem apurou, não foram só os direitos trabalhistas da funcionária que foram abandonados, o próprio prédio do Guaraçaí Clube – um dos mais antigos patrimônios histórico da cidade, também está a míngua, como mostram algumas imagens também no vídeo.