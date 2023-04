Autismo foi tema abordado na Rede Municipal de Ensino de Castilho durante mês de março

CASTILHO – Embora o Dia Mundial de Conscientização Sobre o Autismo seja comemorado no dia 02 de Abril, em Castilho as atividades começaram no dia 17 de março, quando a psicóloga Patrícia Junqueira Mattos esteve no CIEC para falar com pais, profissionais de Educação, Saúde e Assistência Social, além de representantes da sociedade em geral, sobre o tema: “Amor, Respeito e Tolerância – Ingredientes Fundamentais no Acolhimento a Autistas”.

Desde então, professores das escolas e creches municipais estão trabalhando o tema com uma série de atividades que mobilizam não apenas as crianças, mas também os pais e a própria sociedade. Unidades como a Creche “Musa Telles” e a Escola “Mauro Roberto”, por exemplo, saíram às ruas nesta sexta-feira (31), em uma marcha recheada de cartazes produzidos pelos próprios alunos com o tema da inclusão e conscientização sobre o Autismo.

Para orientá-los, a Secretaria Municipal de Educação adquiriu do Instituto Maurício de Souza, um gibi da Turma da Mônica que fala sobre “Um Amiguinho Diferente”, utilizando linguagem adequada para as crianças. Outra estratégia da Prefeitura de Castilho foi a aquisição de um Tabloide com várias informações sobre o tema, destinado aos estudantes da Educação Infantil.

Assessoria de Comunicação