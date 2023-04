Prefeito de Guaraçai se pronuncia após sofrer fakenews em redes sociais

GUARAÇAI – O Prefeito Airton Gomes se pronunciou no finalzinho da tarde deste sábado (01/04) após circular em redes sociais um vídeo de um ônibus de sua frota em alta velocidade.

O vídeo foi publicado em uma rede social de um morador da cidade de Guaraçaí onde mostrava o ônibus supostamente em alta velocidade, sendo acompanhado de uma carreta.

Um ponto que levantou dúvidas no suposto vídeo é que em momento algum mostra o velocímetro da carreta em 110 quilômetros por hora como é narrado pela pessoas que está filmando.

Outra questão que vale apena ressaltar é que o narrador fala que a placa do mesmo esta virada, sendo que o próprio vídeo mostra o contrário do que o narrador está narrando.

“Pessoal vou só fazer um alerta, antes de comentar temos que ter cautela, até porque em momento algum no vídeo mostra o velocímetro da carreta, para comprovar a alta velocidade do ônibus, simplesmente a pessoa que gravou fala que está em alta velocidade, mas não a provas que realmente aparece no vídeo, outro ponto, a placa não está virada, até porque o próprio vídeo mostra, e está nítida que a placa está suja da água da chuva, e estes ônibus tem tacógrafo o que registra a velocidade, sem falar que são rastreados e antes que alguém venha falar alguma coisa quero deixar claro é só minha opinião”, postou um internauta nos comentários do vídeo.

O secretário de educação Joel Mota estava ao lado do prefeito e garantiu que toda a frota segue a legislação de trânsito brasileiro, com tacógrafo, rastreador e controlador de velocidade.

Vale ressaltar que o mesmo já foi retirado das redes sócias.