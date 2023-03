Motorista de Fiat Toro bate em traseira de Uno e deixa 5 feridos, dois em estado grave

ANDRADINA – Um grave acidente ocorrido na noite de domingo, 26, no Km 14 da estrada vicinal José Rodrigues Celestino, que demanda do bairro Timboré/Porto de Areia à Andradina, resultou em cinco pessoas feridas, duas delas em estado mais grave. O causador do acidente fugiu do local e não havia sido identificado até o fechamento da matéria. As Polícias Militar e Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

O acidente aconteceu próximo das 20h, quando o motorista C. L. A., de 19 anos, dirigia o Fiat Uno, na cor vermelho, pela estrada vicinal José Rodrigues Celestino, que demanda o bairro rural Timboré/Porto de Areia à Andradina, tendo como passageiros T. B. A. C. W., 21 anos, a pequena M. C., de apenas 3 anos, além de G. A. P. S., de 20 e R. V. C., 17.

Segundo um dos passageiros (um dos feridos leves), informou à reportagem, o motorista do Uno ultrapassou a Fiat Toro na cor prata normalmente e prosseguia sua viagem quando, pouco tempo depois, visualizaram um clarão e uma forte pancada na traseira do Uno.

Depois disso o Uno capotou algumas vezes e parou com as rodas para cima dentro de uma cratera localizada ao lado daquela estrada vicinal. A Fiat Toro também foi parar no meio do mato e não reuniu condições de trafegar depois.

Com a ajuda de outros motoristas que passavam pelo local, os feridos leves conseguiram sair do veículo, mas dois deles, o motorista e um dos passageiros, sofreram ferimentos mais graves, necessitando do socorro do Corpo de Bombeiros para imobilização e encaminhamento até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento.

O motorista foi socorrido com suspeita de fratura nas costelas, permanecendo em observação na UPA e um dos passageiros sofreu traumatismo craniano, necessitando de ser transferido para a Santa Casa de Araçatuba. A criancinha também permaneceu em observação para exames mais detalhados, porém, não foi informado naquela noite do estado de saúde dela.

O motorista do Fiat Toro na cor prata não foi localizado PELA Polícia Militar para prestar depoimento, mas foi instaurado inquérito na Polícia Civil para chegar até sua identidade. Através da placa descobriu-se que o automóvel está em nome de um advogado da cidade de Andradina.