PF prende homem por tráfico internacional de drogas no interior de SP

O indivíduo transportava cerca de 50kg de maconha em caminhão

A Polícia Federal flagrou um motorista transportando cerca de 50kg de maconha, durante fiscalização nas imediações da praça de pedágio de Presidente Bernardes/SP, na quarta-feira (15/3).

O flagrante aconteceu quando policiais federais abordaram um caminhão, que trafegava no sentido de Presidente Venceslau/SP para Presidente Prudente/SP, e perceberam diversas versões contraditórias apresentadas pelo motorista referentes às perguntas da equipe policial.

Diante da suspeita, os policiais conduziram o veículo até a Delegacia da Polícia Federal em Presidente Prudente para realizarem vistoria minuciosa no caminhão. Com o apoio de cães farejadores do BAEP/PM/SP, foi flagrado, no pneu estepe do caminhão e em um dos pneus traseiros, aproximadamente 50 kg de maconha.

O condutor do caminhão foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico internacional de drogas e aguarda a audiência de custódia.

Fonte: RP10