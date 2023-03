PM encontra carro queimado com 2 corpos carbonizados em Araçatuba

Carro foi localizado próximo à ponte do Córrego Azul, nas proximidades do Assentamento Chico Mendes, em Araçatuba.

Polícia Militar encontrou um veículo queimado com dois corpos carbonizados dentro, na tarde desta quinta-feira (16). O carro, cujo modelo ainda não foi identificado, foi localizado próximo à ponte do Córrego Azul, nas proximidades do Assentamento Chico Mendes, em Araçatuba.

O local foi isolado e a perícia acionada para levantar informações sobre as circunstâncias em que este duplo homicídio ocorreu.

Fonte: RP10