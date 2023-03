Advogado mata ex-companheira a tiros e comete suicídio em seguida

SANTOS – O advogado Vicente Nogueira Gumbis de Souza, de 48 anos, matou a tiros a ex-companheira Michelli Stefani, 27, a tiros e depois se suicidou. O caso ocorreu na noite de terça-feira (14), dentro da garagem de um prédio, localizado na rua Particular Lélia, no bairro Aparecida, em Santos, litoral sul de São Paulo.

Segundo o portal de revista Istoé, uma câmera de segurança registrou o momento em que Michelli desembarcou do seu carro e entregou para Vicente duas malas que estavam no porta-malas. Quando ela entrou novamente no veículo, o advogado se aproximou da janela e efetuou dois disparos. Em seguida, ele cometeu suicídio e caiu ao lado do veículo da ex-companheira.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou por meio de nota enviada à IstoÉ que a Polícia Militar foi acionada. Assim que os agentes chegaram ao local, encontraram os dois corpos e a arma utilizada no crime.

Tanto o armamento quanto os celulares de Vicente e Michelli foram apreendidos. “O caso foi registrado como feminicídio e suicídio pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos, que solicitou perícia ao local e exames do Instituto Médico Legal (IML)”, finalizou.

