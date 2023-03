Reintegração Social inaugura oficina de corte e costura industrial na Penitenciária de Andradina e no CDP de Rio Preto

Parceria entre SAP e DEPEN visa capacitar profissionalmente mais de 400 custodiados do sistema prisional com a implantação de oficinas permanentes

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) inaugura oficina de corte e costura industrial da Penitenciária “Anísio Aparecido de Oliveira” de Andradina, nesta quarta-feira (15/03), e no Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Javert de Andrade” de São José do Rio Preto, na quinta-feira (16/03). A iniciativa é fruto da parceria firmada entre a SAP, por meio da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania (CRSC), com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Através do Programa de Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes (PROCAP), a oficina permitirá a realização de cursos de qualificação profissional aos reeducandos, que irão fornecer informações fundamentais para o conhecimento das diferentes técnicas de corte e costura industrial.

A formação especializada permitirá a utilização das oficinas nas unidades prisionais e será importante para a futura reinserção no mercado de trabalho dos reeducandos beneficiados. Em todo o Estado, 28 turmas serão formadas durante os dois módulos do curso, com 448 pessoas presas contempladas pelo projeto, que serão selecionadas pelas unidades prisionais a partir de critérios, como o interesse em participar do curso e o bom comportamento carcerário.

O convênio firmado entre os poderes estadual e federal prevê a instalação de cinco oficinas em unidades prisionais de São Paulo. Além das duas unidades citadas, Araraquara, Mogi Guaçu e Pirajuí também contarão com as oficinas de corte e costura industrial.

A cerimônia de inauguração contará com a presença do Secretário de Estado da Administração Penitenciária, Marcello Streifinger, da Coordenadora de Reintegração Social e Cidadania, Carolina Passos Branquinho Maracajá, do Coordenador das Unidades Prisionais da Região Oeste, Roberto Medina, do diretor do Grupo de Capacitação, Aperfeiçoamento e Empregabilidade, Diego Ferracini Lacerda. Também estarão presentes, nas respectivas inaugurações, os diretores da Penitenciária de Andradina, Jair Silva da Costa e do CPP de São José do Rio Preto, Hezequias Ambrosi, nas respectivas inaugurações.

Assessoria de Imprensa SAP