Presidente Ailton Pereira pede ao Executivo que faça a convocação de inspetores aprovados em concurso

Aumento no número de alunos justifica o requerimento do vereador, encaminhado ao Executivo no início da semana

CASTILHO – No início desta semana, o vereador e presidente da Câmara, Ailton Pereira, encaminhou ao prefeito Paulo Boaventura, um requerimento a respeito, da possibilidade de haver um chamamento para nomeação de novos inspetores de alunos, aprovados em concurso público.

Em sua justificativa, o vereador afirma que “o número de alunos cresceu, e é necessário acompanhar esse crescimento também de forma estrutural, para garantir melhores cuidados e aos estudantes”.

“A demanda aumentou, alguns profissionais deixam de atuar, aposentam, e nós precisamos suprir essa necessidade. Tenho certeza de que o prefeito e sua secretária, já estão trabalhando neste ponto, e o requerimento é apenas um reforço de nossa preocupação em parceria com a Administração Municipal, em benefícios dos nossos alunos”, comenta o vereador.

OPINIÃO

“A convocação de novos inspetores para a rede pública de ensino do município de Castilho, é um indicativo positivo, seguindo a justificativa do vereador e presidente da Casa de Leis, Ailton Pereira. Se parar para pensar, convocar mais inspetores para as escolas, sinaliza um aumento na adesão de crianças e adolescentes aos estudos, o que, com certeza, é positivo para o futuro não só de Castilho, mas de toda a região”.