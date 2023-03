Brigada de Castilho cada vez mais treinada e mais preparada para as ocorrências

Na sede do Corpo de Bombeiros, em Andradina, ocorreu o 3° e último dia de Treinamento com a participação dos 10 brigadistas de castilhenses.

No período da manhã foram abordados temas de tetraedo do fogo, tipos de propagação, segurança do local, tipos de EPI’S, busca e exploração com EPR’S com atividades práticas.