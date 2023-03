Piloto de barco desaparece no Rio Tietê e é encontrado morto pelos bombeiros

Roberto Botacio tinha 44 anos e pilotava barco com turistas, quando embarcação virou

PEREIRA BARRETO – O corpo do pescador e piloto de embarcações Roberto Botacio, de 44 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (12) por mergulhadores do Corpo de Bombeiros, após desaparecer na tarde de sábado (11), no Rio Tietê, em Pereira Barreto (SP).

De acordo com informações apuradas pela reportagem, Botacio pilotava um barco para uma pousada da cidade, transportando turistas, quando a embarcação atingiu um objeto desconhecido e acabou afundando.

Os turistas, que estavam usando coletes salva-vidas, foram resgatados sem ferimentos. Já Botacio acabou desaparecendo no rio. Betão, como era conhecido, tinha experiência de navegação na região, mas estaria sem colete salva-vidas.

Imediatamente, os bombeiros da cidade iniciaram as buscas no Rio Tietê, mas só conseguiram encontrar o corpo do homem neste domingo, no canal que liga o Rio Tietê ao Rio São José dos Dourados.

O corpo foi recolhido e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) da cidade de Andradina, onde passaria por exame necroscópico.