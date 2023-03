Corpo de padre que estava desaparecido há dois dias é encontrado no interior de MG

Douglas Leite foi visto pela última vez na manhã de terça-feira (7). Diocese de Caratinga emitiu nota de pesar após corpo ser encontrado às margens da BR-116.

A Polícia Civil e a Diocese de Caratinga confirmaram a localização do corpo de Douglas Ferreira Leite, padre mineiro que estava desaparecido desde a manhã de terça-feira (7). O vigário, de 35 anos, atuava na Paróquia de Santa Bárbara, em Fervedouro.

O carro do sacerdote, um Fusca, também foi encontrado nesta quinta-feira (9), próximo ao município de Miradouro.

Conforme informações da Polícia Civil, na terça, ele se deslocava de Fervedouro para São Francisco do Glória, em um trajeto de pouco mais de 10 km. Ele teria saído de casa por volta das 10h30 e visto pela última vez por volta das 11h45.

Na tarde de quarta (9), a Diocese de Caratinga publicou uma nota nas redes sociais confirmando o falecimento do religioso. Nascido em Conceição de Ipanema, na região do Vale do Rio Doce, ele foi ordenado em agosto de 2021.

Investigações O caso está sendo investigado pela 34ª Delegacia de Polícia de Miradouro, com apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Muriaé. Ao g1, a Polícia Civil confirmou que o corpo foi encontrado perto de onde o carro dele havia sido localizado, em uma área de mata, próximo a um riacho às margens de BR-116, em Miradouro. Populares teriam sido os primeiros a localizar o cadáver.