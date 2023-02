Motociclista de 19 anos morre após tentar fugir de abordagem em Birigui

BIRIGUI – João Lucas Soleira, de 19 anos, morador de Birigui (SP), morreu no final da tarde de domingo (19), após colidir a moto que ele conduzia de frente com um ônibus da empresa Reunidas Paulista. O jovem estava no Parque das Árvores, realizando manobras com a motocicleta Honda/XRE 300. Após receber ordem de parada da equipe de Rocam, ele acelerou e tentou fugir da abordagem, batendo de frente com o ônibus.

Segundo o que foi apurado pela reportagem, policiais militares da equipe de Rocam – Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas, em patrulhamento pelo bairro Parque das Árvores, quando visualizaram o jovem João Lucas realizando manobras perigosas em uma motocicleta Honda/XRE de 300 cilindradas, colocando em risco a vida de usuários daquele local, segundo informações, a placa da motocicleta estava levantada e, após receber a ordem de parada, o jovem se evadiu da abordagem policial, fugindo em alta velocidade.

Colisão

Iniciou-se então um longo acompanhamento, onde o jovem realizou diversas ultrapassagens, desrespeitou sinalização de trânsito, colocando a vida dele em risco e dos demais condutores e pedestres pelo caminho percorrido. Durante a fuga, pela Rua José Domingos Alonso com a Avenida Nove de Julho, o jovem fez um cruzamento proibido, colidindo de frente com um ônibus da empresa Reunidas Paulista.

Óbito

Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada no local, tendo João Lucas socorrido com vida ao pronto socorro municipal de Birigui, porém não resistiu ao ferimento e foi a óbito. O local foi preservado para os trabalhos de perícia do IC (Instituto de Criminalística).

IML

O corpo de João Lucas será encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), onde passou por exame necroscópico antes de ser liberado para os familiares providenciar o velório e sepultamento.

Fonte: biriguinoticiasdahora.com.br