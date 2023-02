Santa Casa de Andradina – SP anuncia edital de novo Processo Seletivo

No estado de São Paulo, a Organização Social de Saúde Irmandade da Santa Casa de Andradina anunciou a abertura de inscrições para um novo Processo Seletivo, que tem como objetivo formar cadastro reserva, por tempo determinado, com candidatos de nível superior para atuar na área de abrangência do Distrito Sanitário Especial Indígena, Litoral Sul.

Segundo o edital, a oportunidade é para os cargos de Enfermagem e Odontologia.

Quando admitidos, os profissionais deverão exercer suas atividades em jornada de 40 horas semanais de trabalho, referente remuneração mensal no valor de R$ 8.322,08.

Para participar

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período de 14 de fevereiro de 2023 até às 17h do dia 23 de fevereiro do mesmo ano, observando o horário de Brasília, no email conveniosaudeindigena@santacasaandradina.com.br.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados de acordo com as seguintes etapas: análise curricular, avaliação escrita presencial; e entrevista online.

Validade

O prazo de validade da presente seleção é de 12 meses após a publicação do resultado final. Será de responsabilidade exclusiva do candidato, observar e acompanhar os procedimentos estipulados no presente Edital.

Fonte: pciconcursos.com.br