Mulheres morrem vítimas de acidente de trânsito em vicinal que liga Anhumas e Pirapozinho

ANHUMAS – Duas mulheres morreram vítimas de um acidente de trânsito na madrugada de segunda-feira (20) na rodovia vicinal que liga os municípios de Anhumas (SP) e Pirapozinho (SP).

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar, elas trafegavam em uma motocicleta e foram encontradas caídas no chão juntamente com o veículo em um trecho que pertence ao município de Anhumas.

Não se sabe se houve o envolvimento de algum outro veículo no acidente.

Ainda segundo a Polícia Militar, é possível que as vítimas, após a queda na rodovia, tenham sido atropeladas por outros veículos que passavam pelo trecho.

A Polícia Civil informou que as vítimas chegaram a ser socorridas e levadas para atendimento médico em Pirapozinho, mas não resistiram aos ferimentos e faleceram.

Ainda segundo a Polícia Civil, as duas mulheres, de 34 e 42 anos, eram moradoras de Pirapozinho.

Rubia Oliveira dos Santos, de 34 anos, e Alessandra Ferreira Lufego, de 42 anos, foram veladas no Velório Municipal de Pirapozinho.

Ambas foram sepultadas nesta terça-feira (21), no Cemitério Municipal de Pirapozinho. Rubia, ainda sem horário definido. Alessandra, às 14h30.