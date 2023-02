Passa de 36 mil o número de mortos após terremoto na Turquia e Síria

Número de vítimas na Turquia chegou a 31.643; já na Síria, são 4.574 mortos

O número de mortos na Turquia e na Síria após o catastrófico terremoto da última segunda-feira (6) atingiu pelo menos 36.217.

Na Turquia, o número de mortos chegou a 31.643, informou o Centro Turco de Coordenação de Emergências (Sakom) nesta segunda-feira (13).

O número de mortos confirmados na Síria é de 4.574. Esse número inclui mais de 3.160 vítimas em territórios controlados pela oposição no noroeste do país, segundo o ministro da saúde do Governo da Salvação.

O número de mortos na Síria também inclui 1.414 mortes em partes controladas pelo governo da Síria, de acordo com a agência de notícias estatal SANA.

Especialistas avaliam que Turquia “não aprendeu o suficiente com o passado”

Cinco dias após um grande terremoto de magnitude 7,8 abalar a Turquia e a Síria, o número de mortos é impressionante.

Imagens de drones e imagens de satélite transmitiram a dura realidade da destruição generalizada em uma área que abrange duas nações muito diferentes. A escala do desastre é enorme.

“Fizemos um pequeno mapeamento do tamanho da área afetada”, disse Caroline Holt, diretora de desastres, clima e crises da Federação Internacional da Cruz Vermelha (IFRC). “É do tamanho da França”.

O secretário-geral das ONU, António Guterres, disse na quinta-feira que “ainda não vimos toda a extensão dos danos e da crise humanitária que se desenrola diante de nossos olhos”, enquanto estimativas da Organização Mundial da Saúde sugerem que até 23 milhões de pessoas podem ser afetadas pelo desastre natural.

Assim que os esforços de busca terminarem, a atenção se voltará para a reconstrução de longo prazo.

A Turquia sofreu terremotos no passado e foi reconstruída. Mas quanto pode ser aprendido com essa história e essas lições serão implementadas? E os mesmos esforços serão correspondidos além da fronteira?

Fonte: cnnbrasil.com.br