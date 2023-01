Governo de Castilho amplia frota municipal com novo ônibus

CASTILHO – O Governo de Castilho ampliou e renovou sua frota municipal ao receber na manhã da última sexta-feira (20.jan), o primeiro ônibus rodoviário adquirido com recurso próprio da atual administração. Com isso, já foram comprados 2 veículos com recursos próprios que irão atender a Secretaria Municipal de Educação e toda a demanda das viagens cedidas pelo município.

Os dois veículos comporão a frota renovada e, por enquanto, apenas um está sendo entregue nesta ocasião. A previsão de entrega do outro veículo é para os próximos dias.

O prefeito Paulo Boaventura recebeu o veículo na última sexta-feira, 20, com um sorriso no rosto dizendo: “É gratificante poder receber mais essa conquista para nossa gente necessitada, é história sendo escrita, nossa gente merece o que há de melhor e eu, enquanto gestor farei com afinco, dignidade e respeito ao dinheiro do povo, vamos juntos escrevendo a nossa história”, finalizou o prefeito. (com informações do Flash Regional: Souza Souza)