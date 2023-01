Casal de Castilho é preso acusado de tráfico de entorpecentes

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na manhã de domingo (08), um desossador de 36 anos e a companheira de 21 anos, acusados de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes, a flagra-los com maconha e caderno de anotações com a movimentação do tráfico. Conduzidos ao Plantão Permanente de Andradina, foram indiciados e recolhidos ao cárcere, à disposição da justiça. Uma criança de pouco mais de um ano que estava com eles foi entregue pelo Conselho Tutelar à sua avó materna. A droga e um veículo foram apreendidos.

A prisão do casal acusado aconteceu por volta das 09h30, quando policiais militares de Castilho, em patrulhamento pelo bairro rural JUPIÁ, às margens do rio Paraná, local usado como rota para o comércio de drogas, dada a sua proximidade com a divisa de estado de SP e MS, avistaram o veículo Fiat Uno, na cor preto, de propriedade de pessoa da cidade de Castilho, conhecida por seu envolvimento com o tráfico, e decidiram pela abordagem.

No veículo, além do desossador, estava a passageira S., que segurava uma criança de colo, de 1 ano e 2 meses. Em revista com o homem, nada de ilícito foi localizado.

Em revista na passageira, feita por policial feminina, notaram que ela mastigava alguma coisa, sendo ordenado que cuspisse o que tinha na boca. Os policiais militares constataram tratar-se de pedaços de maconha. Na revista pessoal foi localizado em seus seios um tablete da mesma droga.

Já no veículo Fiat Uno encontraram um caderno com anotações e contabilidade da venda de entorpecentes.

Questionados separadamente sobre a droga encontrada, declararam que haviam adquirido o entorpecente na cidade vizinha de Três Lagoas/MS, recebendo então voz de prisão.

Os dois acusados foram conduzidos ao Plantão Permanente de Andradina, onde foram autuados em flagrante por trafico e associação ao tráfico de entorpecentes, sendo recolhidos ao cárcere, à disposição da justiça. A criança de um ano e dois meses que estava com o casal, foi entregue pelo Conselho Tutelar à sua avó materna.