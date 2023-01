Câmara de Andradina vota Projetos de Lei de interesse do Executivo em sessão extraordinária

ANDRADINA – Sob a presidência do vereador Helton Rodrigo Prando, o “Coxinha”, eleito para comandar a Câmara de Vereadores de Andradina (havia sido eleito também em 2021), foi realizada na tarde de quarta-feira, 18, sessão extraordinária para votação de três Projetos de Lei de interesse do Poder Executivo municipal. A sessão começou com um minuto de silêncio em homenagem póstuma pela morte da mãe da vereadora Eloá Pessoa (presente na Sessão) e justificada a ausência da vereadora Elaine Vogel, pós procedimento odontológico.

Um dos Projetos de Lei aprovados trata-se do aumento para os Servidores Públicos Municipais de Andradina. Segundo o setor de Comunicação do município, todos os servidores da Prefeitura de Andradina terão seus salários aumentados com índice maior que inflação de 2022, o aumento salarial de 6%, contra uma inflação de 5,78% em 2022 já será pago em janeiro de 2023.

O outro cria vários empregos de carreira (concursados), nas áreas administrativa e de saúde do município, ou seja, serão criados 2 empregos de coveiro, 10 de fiscal de serviços públicos e outros 3 de assistente social; todos com base na lei 3.904/2022, além de 5 de Psicólogo e 3 de técnico em gesso, com base na lei 3.906/22.

E o terceiro é o que institui o PDV – Programa de Desligamento Voluntário Incentivado, no poder público municipal, compreendendo um conjunto de incentivos para o desligamento de servidores ocupantes de empregos submetidos ao regime da CLT.

AUMENTO DOS SERVIDORES

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Andradina, Marcos Alves, agradeceu o fruto dos debates com o sindicato dizendo que “mais uma vez o Executivo soube sentar à mesa para discutir a valorização da categoria, com destaque a participação nos debates do prefeito Mário Celso Lopes, o primeiro em tempos. Em 2022, os servidores tiveram a aprovação do Plano de Carreira dos Servidores, a realização de concurso público em várias áreas, além de outras ações de valorização da categoria e melhorias nas condições de trabalho”, concluiu.