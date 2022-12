Guarani FC encerra ano com Solterios X Casados e confraternização

ANDRADINA – O Guarani F. C., cuja praça de esportes se localiza hoje no Jardim Brasil (antiga grande Vila Botega), na marginal da Rondon, próximo do viaduto de acesso ao bairro Timboré, realizou na noite da última quinta-feira (22), jogo de confraternização entre solteiros e casados, onde o placar nem foi tão importante, mas foi uma goleada de solidariedade, realizando ao final da partida um jantar para todos os presentes, marcando assim o encerramento de suas atividades esportivas neste ano de 2022.

O Guarani, fundado a 53 anos, é conhecido notadamente por suas conquistas e participações em campeonatos no município de Andradina, além de um grande trabalho social junto a crianças e adolescentes do bairro e adjacências, no projeto “bons de bola, bons na escola”. Um de seus fundadores, Zequinha, é o retrato de tudo isso que vem acontecendo ao longo das últimas cinco décadas.

Um exemplo de amor ao clube e amor ao próximo é a escolinha de futebol do Guarani, onde a criança aprende sim os conceitos básicos do futebol, mas aprende também a respeitar o próximo, a aceitar derrotas (que serve para a construção de seu caráter e de sua força), aprende a comemorar as vitórias e, principalmente, a respeitar pais e professores. “Aqui formamos cidadãos para o mundo”, diz a família Rodrigues.

TRAJETÓRIA BRILHANTE

O Guarani FC tem uma trajetória brilhante ao longo desses 53 anos, e nesses últimos anos a direção tem formado parcerias que tem dado frutos em competições que tem participado. O empresário Vicente Oliveira Neto é um desses parceiros e, recentemente, o clube ATC também se juntou a uma equipe vitoriosa, sagrando-se bicampeão do Bate Coração 2022, promovido pela Prefeitura de Andradina.

Também foi campeão do Campeonato Master 40 anos acima, realizado no clube Cecam. Também tem feito boas participações em competições nas categorias 50 anos, Amador (antigo Varzeano), e inúmeros amistosos.

Por isso o Guarani é considerado por muitos esportistas uma das melhores equipe de futebol da cidade com um trabalho social exemplar.

Uma familia; Quatro gerações; Juntos somos um

GUARANI DA BOTEGA faz 53 anos de história e luta , sempre ajudando o próximo e crianças do Bairro Santo Antônio, Vila Botega, Jardim Brasil, Parque São Gabriel e Vila Rondon.

Somos gratos a todos os atletas profissionais que nos ajudaram e nos ajudam até hoje.

Obrigado a todos patrocinadores que se propuseram a nos ajudar

Guarani Da Botega

ILUMINAÇÃO

Apesar de atualmente estar deficitária, o Guarani agradece a iluminação recebida em sua praça esportiva e neste próximo ano de 2023, vai em busca de parcerias público/privada para que possa dar uma melhorada significativas em seus holofotes, hoje considerados hoje insuficientes. Se for melhorada a iluminação, o campo poderá receber vários jogos no período noturno.