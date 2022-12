Rolex realiza almoço de confraternização para associados e convidados

ANDRADINA – Um almoço de confraternização, seguido da transição da nova diretoria, realizado no último dia 11 deste mês, marcou o encerramento das atividades esportivas e sociais do clube Rolex, localizado no Jardim Europa, um dos mais antigos e tradicionais do município. O advogado Luis Alberto da Silva, o “Lú Lobão”, assume a presidência do Rolex a partir do dia 1º de Janeiro de 2023.

O Rolex já teve participação de destaque em diversos campeonatos amadores da cidade, como o Bate Coração, mas hoje se dedica mais a amistosos contra tradicionais equipes de Andradina, ou outras especialmente convidadas do estado de Mato Grosso do Sul, e algumas da região Noroeste de São Paulo.

A nova diretoria que assume a partir de janeiro, tem planos de ampliar as ofertas da prática de exercícios para seus associados com a implantação de um futuro campo de areia para a prática de futvolei e, se possível, também beatch tennis’. O novo presidente não descarta vender o terreno onde hoje está instalado o campo oficial e ficar somente com o mini campo, o mais usado pelos esportistas. Como tudo ainda está no campo de possibilidades, todos irão aguardar os rumos que a diretoria irá tomar futuramente.