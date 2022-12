Grupo de entregadores Cachorro Locco doa cestas de natal para famílias carentes

ANDRADINA – Um grupo de entregadores de alimentos de Andradina, denominado “Cachorro Locco”, incluindo motoboys e entregadores, realizou na sexta-feira, 23, entrega de várias cestas básicas para famílias necessitadas, e previamente apontadas pelos voluntários a serem beneficiadas. Segundo os idealizadores, a ação faz parte da desmistificação da imagem de serem todos irresponsáveis na condução de suas motocicletas. Por trás de cada moto existem muitas pais e mães de família, fizeram questões de frisar.

As entregas foram efetuadas para familias residentes nos bairros Antena, Benfica e cohab Antônio Minholi, no Jardim Europa.

Eles deixaram também uma mensagem em rede social:

O Grupo “Cachorro Locco”, de motoboys e entregadores de Andradina, deseja à todas as famílias que receberam as cestas de alimentos, um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. “Sabemos que o que fizemos não e muita coisa, mas foi feito de coração. Esperamos que Deus abençoe muito as famílias beneficiadas. Agradecemos a todos os companheiros do Grupo que fizeram as doações, e não marcaremos todos porque foram muitas pessoas que colaboraram. Desculpem se foi esquecido de alguém, mas alguns deles são: Rodrigo Fachini Garcia, Ricardo Mateus, William Zuu, Mario Paredes, Heitor Almeida, Bruno Silva, Wagner Pereira, Giva Jubileu, Vinicius Rariane, Willian Torres, Esdras França, Mateus Pereira, Luiz Henrique Miranda, Gabriel Candido.

Obrigado a todos que colaboraram… Lembrando que muitos julgam nos por anda igual louco, e tals… Mais esquecem que estamos na correria pra garantir o pão de cada dia da nossa família, Obrigado pela ajuda e compressão de todos

Feliz Natal