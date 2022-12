Andradina ganha Mundi Vinum, loja especializada em vinhos no shopping

ANDRADINA – Foi inaugurada no último final de semana, no Oeste Plaza Shopping, uma loja especializada em vinhos com um conceito inovador, no estilo Wine Bar, a Mundi Vinum, o mundo maravilhoso dos vinhos. A proposta agrada a todos os paladares, todas as comemorações e, principalmente, os bolsos.

Uma das grandes novidades da Mundi Vinum são as degustações, e como diz seu idealizador: “sem frescura”. “Temos contato direto com as maiores importadoras do País e sempre proporcionaremos a nossos clientes o prazer de degustar uma taça de vinho”, revela Ednilton Farias Meira, que faz questão de desmistificar que não é preciso receio, vergonha, ou falta de jeito. “Aqui o vinho tem que ser saboreado sem frescura pelo cliente, porque aqui ele vai sentir o real sabor dos melhores vinhos nacionais e importados”, frisa ele.

DEGUSTAÇÃO

Na terça-feira, 20, às 19h, a Mundi Vinum reuniu amigos, clientes e apaixonados para degustarem espumantes, vinhos brancos e roses na Mundi Vinum. “Por estarmos entre as águas, nossos consumidores precisam conhecer os vinhos ligados ao nosso clima, de acordo com a estação, de maneira a aproveitar todos os meses do ano, fazendo do ano todo meses de festa”, comenta ele.

Além de vinhos, a Mundi Vinum possui acessórios ligados ao mundo da “bebida dos deuses”. Uma bela armadura medieval dá um toque todo especial ao ambiente, rendendo sensações memoráveis. (fotos: Vanderlei Beliatto)