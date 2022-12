Andradina sedia a 1ª Confraternização de ex-policiais mirins no Clube Funsep

ANDRADINA – O último sábado (10) foi reservado para experimentar um misto de emoção e saudosismo quando da realização da 1ª Festa de Confraternização de homens e mulheres que, em início de suas juventudes, integraram as fileiras da gloriosa Polícia Mirim de Andradina. Até o símbolo maior da entidade, o ex-presidente Alcides Marçal e esposa fizeram questão de comparecer, para felicidade de muitos que o tinham como verdadeiro “pai”. Lágrimas rolaram no rosto de algumas dessas pessoas. O evento foi realizado no clube da Funsep, localizado atrás do antigo bosque municipal, no jardim Europa.

Muitos desses que um dia frequentaram a Polícia Mirim quando ainda eram verdadeiras “crianças”, hoje já são aposentados, avós e avôs, muitos dessas pessoas também já não moram mais na cidade de Andradina, muitos que moram fora fizeram questão de comparecer e muitos já não estão mais entre nós.

Não foi levado em consideração período que a pessoa serviu na Polícia Mirim, uma verdadeira escola para formação do futuro cidadão e também a grande oportunidade de arrumar o primeiro emprego. Foi observado somente a vontade de querer participar dessa grande festa.

No delicioso almoço servido aos presentes, não faltou aquele tradicional churrasco, mas também teve arroz branco, salada, farofa, tudo regado a uma cerveja estupidamente gelada, refrigerante, suco e um delicioso sorvete no final.

Os organizadores do encontro, nascido de uma primeira ideia de Benízio de Oliveira Filho, já prometeram envidar esforços para realização da segunda festa de confraternização no ano de 2023, se possível com maior número ainda de participantes. A primeira festa já deixou saudades.