Ex-balconista de farmácia morre em acidente de moto na Integração

ANDRADINA – O ex-balconista de farmácia David Alan de Araújo Grijota Vogue, de 30 anos e morador no jardim Europa, morreu ao se envolver em um acidente de moto na noite de quinta-feira (15), na rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração” (SP 563), altura do trevinho de acesso à indústria de papel Citroplast. Ele ainda chegou a ser socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, realizada massagens de ressuscitação, mas não resistiu, entrando em óbito. A Polícia Rodoviária registrou o acidente no plantão policial.

As circunstâncias do acidente ainda são um mistério e a Polícia Civil deve anexar o laudo da perícia técnico/científica para apurar os fatos, mas pelo panorama visualizado no local, ele pode ter batido a moto e o corpo contra uma placa de sinalização existente no trevinho de acesso à Citroplast, sofrendo um grande corte no couro cabeludo. Ainda há duvidas quanto a estar usando ou não o capacete, principal item e essencial dispositivo de segurança para motociclistas, que não foi localizado pela Polícia Militar, a primeira a chegar ao local dos fatos.

David Alan deixa pais, irmã, sobrinho e muitos amigos. O velório será na Funerária Rosas de Saron iniciando logo após o almoço (previsão) e as 16h segue o cortejo fúnebre até o Cemitério local.

Segundo informações, trabalhou por um tempo na farmácia localizada dentro do supermercado Big Mart da Av. Guanabara.