Guarani/ATC e Santo Antônio decidem neste domingo o título do Bate Coração 2022

ANDRADINA – As equipes da parceria Guarani/ATC e Santo Antônio, decidem neste domingo (04), a partir das 9h, no campo do Andradina Tênis Clube, o título do Campeonato de Futebol Bate Coração, categoria acima de 35 anos, prometendo ser um dos melhores confrontos futebolísticos do ano. O Guarani havia vencido o Santo Antônio na estreia da competição, mas agora os dois times estão praticamente em condições de igualdade. Após o apito final acontece a cerimônia de premiação aos vencedores.

ARTILHEIRO

O artilheiro do campeonato é o atacante Claudinei Lopes, o “Alemãozinho”, com 6 gols, seguido de Roni Flávio, tem 5 e Rodrigo dos Santos, com 4. Os três jogadores são do Guarani/ATC. Bem atrás vem Cristiano Pinho, o “Paraguaio, do Santo Antônio, com 3.

MELHOR DEFESA

A melhor defesa da competição é a da parceria Cecam/PSG, com apenas 3 gols sofridos durante toda a competição porém, está fora da final, seguido de Guarani/ATC, com 4 gols sofridos.

PENDURADOS

O único jogador pendurado para a final com dois cartões amarelos é o ala Nivaldo Pereira Júnior, o “Alemão”, do Guarani/ATC. Se for punido na final com outro amarelo, terá que cumprir suspensão em futuros campeonatos promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes.

PUNIÇÕES PESADAS

A Secretaria Municipal de Esportes, através do Tribunal Municipal de Justiça Desportiva impunha punições pesadas para três atletas envolvidos em confusões em campo, tendo dois deles sido suspensos por um ano e mais 10 jogos cada.

São eles: Carlos Eduardo (ATC Associados), 365 dias + 10 jogos (11/10/2022 a 11?10/2023); Tony Ramos (Lyon FC), 365 dias + 10 jogos (11/10/2022 a 11?10/2023) e Ricardo Giuntini (PSG/São Gabriel), com 180 dias (26/10/2022 a 22/04/2023).