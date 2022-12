Virada SP: População poderá brincar durante 24 horas com os “Jogos do Mundo”

ILHA SOLTEIRA – Além da ampla programação musical, a Virada SP de Ilha Solteira, que acontece neste sábado (3) e domingo (4) no centro da cidade, terá a atividade “Jogos do Mundo”, que funcionará durante as 24 horas do evento. A realização é do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, execução da Amigos da Arte e apoio da Prefeitura de Ilha Solteira, por meio do Departamento de Cultura.

A atividade “Jogos do Mundo” ficará aberta para quem quiser participar, com diversos jogos e brincadeiras das mais diversas épocas e origens.. No sábado em frente à Casa da Cultura e, no domingo, na Praça da Integração.

A proposta, desenvolvida pelo Coletivo Lúdico, é livre para todos públicos, de todas as idades, gêneros e classes sociais.

Outras atrações

A Virada SP começa no sábado (3), a partir das 18h, com show da cantora Roberta Campos na Casa da Cultura. Tavinho Limma também se apresenta no local, a partir das 20h. Ainda na Casa da Cultura, acontecem show com Erika Espíndola, a partir das 22 horas, e stand-up comedy com Abner Henrique, à 0h30.

Já na Praça da Integração, a programação de sábado será aberta com show da dupla Humberto e Ronaldo, a partir das 21h. Mais tarde, às 23h30, se apresenta a cantora paraguaia Perla. Na madrugada, o cantor DoValle se apresenta a partir das 2h da manhã, seguido da banda Alcateia, a partir das 4h30.

A Praça dos Paiaguás também terá um palco, onde se apresentam Cigarros Índios, a partir das 22h30; Baile do Gigante convida Maria Alcina, à 1h da manhã; a banda Projeto Somos sobe ao palco a partir das 3h30; e a banda Alcoólicos Harmônicos encerra a madrugada, às 5h30.

No domingo (4), a Virada SP continua a partir das 7h da manhã, na Praça da Integração, com a Yoga Experience, comandado pela professora de yoga Tatiane Tobal. Mais tarde, às 10h, sobe ao palco a atração infantil Grupo Triii. Ainda no palco da Integração, acontecem os shows de Francisco, El Hombre, a partir das 15h, e do grupo Araketu, às 17h30.

Já na Casa da Cultura, no domingo, acontece a apresentação da Orquestra Popular Caipira Urubupungá, a partir do meio-dia. Enquanto isso, na Praça dos Paiaguás, haverá show com a banda Baião de Três, a partir das 14 horas.

A programação da Virada SP inclui ainda a intervenção Jogos do Mundo, que acontece ao longo de todo o evento, na Praça da Integração. Além disso, haverá um palco volante na pista de skate da Praça da Integração, com o DJ Tupycaína, às 18h do dia 3; e o DJ Marcelo Dionísio, às 11h do dia 4.

Programação Virada SP

18h DJ Tupycaína (Pista de Skate)

18h Roberta Campos (Casa da Cultura)

18h às 18h Jogos do mundo (Praça da Integração)

20h Tavinho Limma (Casa da Cultura)

21h Humberto e Ronaldo (Praça da Integração)

22h Erika Espíndola (Casa da Cultura)

22h30 Cigarros Índios (Praça dos Paiaguás)

23h30 Perla Paraguaia (Praça da Integração)

0h30 Abner Henrique – Testando um solo (Casa da Cultura)

1h Baile do Gigante convida Maria Alcina (Praça dos Paiaguás)

2h Dovalle (Praça da Integração)

3h30 Projeto Somos (Praça dos Paiaguás)

4h30 Alcatéia (Praça da Integração)

5h30 Alcoólicos Harmônicos (Praça dos Paiaguás)

7h Yoga Experience (Praça da Integração)

10h Grupo Triii – Miudinho (Praça da Integração)

11h DJ Marcelo Dionísio (Pista de Skate)

12h Orquestra Popular Caipira Urubupungá de Ilha Solteira (Casa da Cultura)

14h Baião de Três (Praça dos Paiaguás)

15h Francisco, el Hombre (Praça da Integração)

17h30 Ara Ketu (Praça da Integração)

Depto de Comunicação