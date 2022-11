Coxinha Prando é eleito presidente da Câmara de Vereadores para 2023

ANDRADINA – Em sessão realizada na manhã de segunda-feira (28), antecipada das 14h para as 9h devido o jogo da seleção nacional as 13h, foi realizada a tão esperada eleição da nova Mesa Diretora para comandar a Câmara Municipal de Andradina no próximo ano de 2023. O vereador e ex presidente Helton Rodrigo Prando, o popular “Coxinha” (PRTB), foi eleito com 8 votos, contra 6 de seu concorrente Sérgio Faustino. Já Sérgio Santaela lançou candidatura solo e só teve o voto dele. Para sair vencedor, ‘Coxinha Prando’ teve seu voto, além de João Máximo, Hernani da Bahia, Fabrício Mazotti, Hugo Zamboni, do atual presidente Guto Marão, Rodarte dos Anjos e Guilherme Pugliese, votaram pela chapa vencedora.

O vereador Coxinha realizou um excelente mandato em 2021 como presidente, o que o fez um dos grandes presidentes que o Poder Legislativo já teve, “sabemos da capacidade que o Coxinha possui, ele traz toda sua experiência de sucesso administrativo e empresarial para a Câmara Municipal, isso nos dá maior confiança em elegê-lo para 2023 novamente.” Citou o atual presidente Guto Marão.

Em seu mandato na presidência em 2021, efetuou uma devolução recorde de R$ 1,7 milhão de reais em economia ao Poder Executivo, sendo destaque em toda a mídia municipal e regional, sendo elogiado pelo prefeito Mário Celso Lopes, que o homenageou com um quadro em seu próprio gabinete na prefeitura com um cheque simbólico da devolução recorde.

Além de Coxinha Prando, concorreram à presidência os vereadores Sérgio Faustino (PL), que recebeu os votos dos vereadores Professor Luzimar, Professor Careca, Elaine Vogel, Eloá Pessoa e Lucas Lopes, justamente os componentes da antiga base de apoio do prefeito Mário Celso, além de Sérgio Santaela (UNIÃO BRASIL), que concorreu em carreira solo e votou nele mesmo.

No caso da candidatura solo de Santaela, se a chapa vencedora não tivesse um voto a mais, daria empate e o vereador Sergio Faustino seria empossado, já que é mais velho do que Coxinha Prando. Porém, Coxinha disse que tinha uma carta na manga para resolver esse dilema: lançaria outro nome dentro da composição que o elegeu e mais velho do que o próprio Faustino. No caso o vereador João Máximo. Mas não foi necessário essa manobra.

Também foram eleitos para a mesa diretora de 2023 os vereadores Fabrício Mazotti como 1º Vice Presidente (9 votos), Hugo Zamboni como 2º Vice Presidente (15 votos), Guto Marão como 1º Secretário (8 votos) e Rodarte dos Anjos como 2º Secretário (15 votos). “Esta nova mesa diretora tem muita qualidade e competência para administrar a Câmara Municipal, todos com muita capacidade e conhecimento do que deve ser trabalhado no Poder Legislativo, podem ter certeza que faremos um ótimo trabalho por nossa querida Andradina.” Disse o vice presidente eleito, Fabrício Mazotti.

Após o encerramento da eleição o presidente eleito Coxinha Prando declarou que “sabemos da força que o Poder Legislativo tem, também sabemos que Andradina precisa de uma Câmara atuante, que trabalha ao lado do Poder Executivo para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, fiz um bom mandato em 2021 e o atual presidente Guto Marão deu continuidade em 2022, realizando um excelente trabalho, agora eu retorno a presidência pra dar continuidade ao que vem sendo realizado aqui, com inovações, honestidade e credibilidade.” Finalizou Coxinha.