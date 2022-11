Wakanda Resort Hotel será inaugurado nesta sexta-feira

ANDRADINA – O Grupo MCL Empreendimentos e Negócios anuncia inauguração de seu Resort temático o Wakanda Resort Hotel na cidade de Andradina/SP. Será nesta sexta-feira, 25, a partir das 19h.

A cidade de Andradina ganhará nos próximos dias, mais uma operação de hotelaria inédita.

O Wakanda Resort Hotel é integrante do grande projeto para desenvolvimento turístico do noroeste Paulista, e faz parte do Complexo Thermas Acqualinda, de investimento próprio estimado em mais de 500 milhões de reais.

O empreendimento traz em seu conceito arquitetônico a tematização da Savana Africana, com uma proposta inovadora e um design referenciando as cores, mobiliário e peças de artes africanas.

Hospedar-se no Wakanda Resort Hotel é imergir em um mundo selvagem luxuoso, aconchegante e próprio para a família.

O Wakanda Resort Hotel oferecerá aos seus hóspedes 152 suítes que acomodam até 4 pessoas. Conta com uma espaçosa área de lazer e bar molhado.

Localizado, as margens da rodovia Marechal Rondon e a 3 minutos do Thermas Acqualinda o Wakanda Resort Hotel é, após a inauguração do Thermas Acqualinda, o segundo investimento do Grupo MCL Empreendimentos e Negócios no recém anunciado quarto distrito Turístico do Estado de São Paulo, Andradina.