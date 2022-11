Ilha sediará 1° encontro de caiaques e de pesca esportiva ao tucunaré

A Prefeitura de Ilha Solteira, por meio do Departamento de Turismo, promove no próximo dia 3, na Praia Catarina, o I Encontro de Caiaques e de Pesca Esportiva ao Tucunaré.

O evento tem como principais objetivos promover a pesca esportiva em caiaque e a integração dos pescadores e pescadoras com o meio ambiente, além de incentivar o turismo local. A concentração, com café da manhã, acontece a partir das 6h30. A largada está programada para às 8h30, com chegada às 16h.

No torneio, que será na modalidade pesque e solte, os participantes deverão pescar somente Tucunaré, das espécies encontradas na orla das praias Catarina e Marina e no Rio São José dos Dourados. A cota é de cinco exemplares, com tamanho mínimo de 25 cm. Os peixes deverão ser medidos somente com a régua oficial que será fornecida pela organização e filmados com o celular na horizontal. O vídeo deverá contemplar a soltura do peixe em boas condições até o desaparecimento do mesmo.

Serão premiados com troféus os dez primeiros colocados, além daquele pescar o maior exemplar de tucunaré azul. Também haverá sorteio de brindes entre os participantes, como dois caiaques MAKO 110 PRÓ e 2 caixas térmicas Coleman 45,4 litros.

Inscrições

As inscrições, que custam R$ 80,00, devem ser feitas o dia 2 de dezembro, no link abre.bio/visiteilhasolteira . O pagamento deve ser feito pela chave pix turismo@ilhasolteira.sp.gov.br (FUNDETUR).