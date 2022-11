Polícia Militar de Castilho realiza formatura dos alunos do PROERD

Prefeito Paulo Boaventura prestigia formatura do PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência

CASTILHO – O prefeito Paulo Duarte Boaventura prestigiou na sexta-feira, 25, a formatura dos alunos do PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, no CIEC da Prefeitura Municipal de Castilho, dos alunos dos 5° anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental: Djanira Bozzo Jorge, Maria Aparecida Bandeira, Maria Dauria, Mauro Roberto e Youssef Neif. A banda do Cpidez Aracatuba realiza apresentação instrumental.

O evento contou com a presença das autoridades, instrutora e soldado Thainara, a secretária de educação Silvana Cintra, o comandante tenente coronel Osny do 28BPMI Andradina, capitão da 1° companhia Valdomiro e o comandante de pelotão de Castilho sargento Estigarribia.

PROERD

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência é programa educacional brasileiro que tem como base o DARE, programa educacional americano criado pela Professora e Psicopedagoga Ruth Rich em conjunto com chefe do Departamento de Polícia da cidade de Los Angeles Daryl Gates em 1983.

Programa mostra a estudantes como ficar longe das drogas

Drogas e juventude são assuntos discutidos por pais, filhos e educadores. Partindo dessa polêmica, foi criado em 1992, no Rio de Janeiro, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). O modelo, que teve origem nos Estados Unidos, em 1983, é desenvolvido em mais de 58 países. Estudantes do quinto ano do ensino fundamental das redes pública e particular são os alvos do programa, que tem como lema Manter Nossas Crianças Longe das Drogas.

O Proerd promove curso de quatro meses, ministrado por policiais militares voluntários, capacitados pedagogicamente, em parceria com pais, professores, estudantes e comunidades. Com ênfase na prevenção ao uso de drogas, as aulas mostram ao estudante como se manter longe de más companhias, a evitar a violência, a resistir às pressões diretas ou indiretas e a sempre acionar os pais ou responsáveis quando necessário. (com sites especializados)