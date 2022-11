Polícia Rodoviária prende mulher acusada de tráfico de drogas

ANDRADINA – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na tarde de terça-feira (22), a desempregada J. A. C., de 21 anos, residente na cidade de Parauapebas/PA, acusada de tráfico de entorpecentes ao flagra-la em um ônibus transportando 12 tabletes de maconha (Cannabis Sativa). Encaminhada para a DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, foi indiciada e permaneceu à disposição da Justiça. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão da acusada aconteceu às 15h20, quando uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário da PMESP abordou um ônibus de linha interestadual para fiscalização na base do Pelotão da Polícia Rodoviária de Andradina, localizada no Km 631 da rodovia Marechal Rondon.

Quando os rodoviários entraram no interior do ônibus, perceberam uma mulher ficar extremamente nervosa com a presença deles, motivando que sua mala que estava no bagageiro externo do ônibus fosse revistada, sendo localizados 12 tabletes de maconha.

Questionada sobre a droga encontrada, ela confessou que foi contratada para transportar a droga de Campo Grande/MS para Goiânia/GO e Parauapebas/PA, razão pela qual recebeu voz de prisão.

A infratora foi encaminhada para a delegacia especializada, sendo autuada em flagrante por tráfico de entorpecentes e permaneceu presa, à disposição da justiça pública. Os 12 tabletes da droga totalizam 11,925 kg e foram apreendidos.