Idoso é expulso de casa pelo filho e dorme na garagem de prédio no Rio

Filho alimenta pai com quentinhas que são arremessadas da sacada do apartamento na zona oeste

RIO – Um idoso foi flagrado por moradores ao dormir na garagem de um prédio onde morava após ser expulso pelo filho, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. O caso foi denunciado ao MP (Ministério Público) e à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

De acordo com os moradores, Oswaldo, de 80 anos, foi expulso após um desentendimento com o filho. O aposentado diz temer a reação do acusado, que considera agressivo, e afirma que dorme no chão da garagem por vontade própria.

Segundo informações obtidas pela Record TV Rio, o idoso está há mais de um mês nessas condições e se alimenta com refeições que são deixadas em quentinhas que ocasionalmente são arremessadas pelo filho da sacada do apartamento.

O imóvel é alugado e, segundo informações, a proprietária entrou com uma ação na Justiça para retirar os inquilinos do apartamento devido o atraso nos aluguéis.

Ainda de acordo com os vizinhos, o suspeito é quem realiza as transações bancárias do pai e utiliza o valor da aposentadoria para benefício próprio. Eles afirmam que o homem é violento e maltrata o idoso.

Em um surto psicótico, o suspeito quebrou o equipamento de segurança do local e foi denunciado pelo síndico do prédio.

Por meio de nota, o Ministério Público informou que, depois de analisar o processo, a vítima seria encaminhada a uma casa de repouso do poder público e, por ser pensionista, transferida para uma clínica particular.

Fonte: noticias.R7.com