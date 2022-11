Programa Agro Mais Seguro já está em pleno funcionamento

Já está em pleno funcionamento, na cidade de Andradina, o programa AGRO MAIS SEGURO.

ANDRADINA – Desenvolvido por meio de parceria entre a Secretaria da Agricultura do estado de São Paulo, que adquiriu os veículos, a Prefeitura do município, que fica encarregada do seu abastecimento e manutenção, e a Polícia Militar do Estado de São Paulo, mantém a guarda do veículo e cede o profissional para atuar o programa, pioneiro no estado e no país, está sendo um sucesso.

Os Policiais que atuam estão inseridos na modalidade “Atividade Delegada”, em que o Policial, em seu período de folga, se inscreve para trabalhar e é pago pela prefeitura.

O patrulhamento está sendo feito em turnos, por 02 Policiais e sempre na área rural do município, que possui 96 mil hectares de tamanho.

O roteiro é pré-estabelecido pelo setor responsável da prefeitura, que já mapeou e catalogou 1.198 propriedades em uma extensão de 142,1 km de rotas.

Para elaborar o roteiro, a prefeitura se vale de dados estatísticos fornecidos pelo setor de planejamento do Batalhão e é focado nos locais, dias e horários onde ocorre maior incidência de crimes.

Outro fator importante é que as viaturas utilizadas no patrulhamento são seguradas e rastreadas em tempo real, de forma que é possível saber onde ela esteve, em quais locais passou e o tempo gasto.

Os proprietários e moradores das áreas rurais abrangidas pelo novo policiamento estão se mostrando bastante otimistas e agradecidos pela união de esforços, de várias secretarias, para o bem comum, a manutenção e prevenção da ordem pública.