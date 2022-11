Cecam realiza eleição para nova diretoria em dezembro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Cecam – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani, com sede na rua Santos Dumont, através de sua Diretoria, devidamente representada por seu Presidente Sr. (a) Marcio Miranda Guedes, CONVOCA através do presente edital, todos os membros associados, para Assembléia Geral ordinária, que será realizada na sede do Cecam, das 19h as 22h, do dia 16 de dezembro de 2022, com a seguinte ordem do dia:

Eleição e Posse da Diretoria Esclarecimentos e deliberações afins à nova diretoria

A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19hs, com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação as 20hs, do dia 16/12/2022.

Andradina/SP, 16 de Novembro de 2022

Márcio Miranda Guedes

Cecam- Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani

Presidente