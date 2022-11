Funcionária de mercado é flagrada pelo patrão furtando R$ 600 do caixa

CORUMBÁ/MS – Funcionária de um mercado, de 27 anos, localizado no bairro Popular Velha, em Corumbá, foi flagrada furtando o valor de R$ 600,00 do caixa do estabelecimento. O flagrante foi feito pelo proprietário que acionou a Polícia Militar, na tarde de segunda-feira, 07 de novembro.

Ele informou aos policiais que no local havia câmeras de segurança, que registraram o furto. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde disse que em sua casa havia mais dinheiro, se prontificando a devolvê-lo.

O delegado de plantão e a equipe de policiais foram até a casa e encontraram a quantia de R$ 1.200 furtada do mercado.

Fonte: diarionline.com.br