Casa das Lâmpadas completa 8 anos cada vez mais forte no comércio andradinense

ANDRADINA – A Casa das Lâmpadas completa nesse mês de novembro de 2022, 8 anos de pleno funcionamento e em franca expansão em suas vendas, consolidando-se cada vez mais forte no comércio andradinense. E para marcar a data, a proprietária Gislaine Sereno e os colaboradores da empresa ofereceram a manhã do último sábado, 05, um delicioso café, com direito a muitos salgadinhos, refrigerantes e sucos.

A Casa das Lâmpadas completou 8 anos no último dia 1º, e como já é tradição no primeiro sábado após esta data, realiza seu tradicional café da manhã com clientes, colaboradores e grande parte da vizinhança da empresa.

A Casa das Lâmpadas comemora seus 8 anos de existência sem seu grande idealizador, Roberto Sereno, o “Betinho”, vítima de Covid no ano passado e que deixou uma grande lacuna na empresa e para seus amigos, que não eram poucos. A esposa Gislaine no momento da perda até pensou em parar com a atividade mas, depois de refletir e sabedora que a loja era e sempre foi o grande sonho de seu amado marido, decidiu junto com o filho e fiéis colaboradores, tocar o barco para frente.

Prova de que está no rumo certo, é a consolidação do nome “Casa das Lâmpadas” junto aos profissionais da área da construção civil, elétrica, e quem busca por produtos de qualidade com um preço justo.

TRAJETÓRIA DE SUCESSO

Instalada por dois anos a 100 metros de onde se encontra atualmente, a Casa das Lâmpadas funcionou no cruzamento das ruas Bandeirantes com Espírito Santo e, graças ao crescimento das vendas e a necessidade de ocupar um espaço maior para oferecer maior variedade e qualidade dos produtos, o comerciante Betinho Sereno sonhou alto e acabou ocupando o espaço que era de um antigo comércio do mesmo ramo no atual endereço, na mesma rua Bandeirantes, porém, esquina da rua Santa Catarina.

De lá para cá a Casa das Lâmpadas só tem crescido, assim como sua equipe de colaboradores, inicialmente com 3 funcionários e hoje empregando 12 amigos, incluindo um gerente de vendas e a própria Gislaine no financeiro e administrativo, além de um dos filhos do casal, Lucas, ajudar em várias tarefas diárias, como atendimento, caixa e no recebimento em geral das vendas e estar sendo lapidado para ser o grande administrador em um futuro não muito distante.