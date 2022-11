DAIJI prende homem que estuprou sobrinha de 10 anos diversas vezes

CORUMBÁ/MS – Homem de 39 anos, condenado por roubo e é monitorado por tornozeleira eletrônica, foi preso na manhã de segunda-feira, 07 de novembro, por estupro de vulnerável, na região do Guanabara, parte alta de Corumbá. A vítima, é sobrinha do autor, de 10 anos de idade.

O mandado de prisão contra o acusado foi cumprido por policiais civis da Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (DAIJI). Conforme as investigações, o estupro aconteceu neste ano, por diversas vezes, quando o homem levava a menina para uma construção inacabada que fica nos fundos do imóvel em que ele vivia.

O laudo do exame de conjunção carnal identificou várias lesões na vítima. A representação por prisão preventiva foi concedida pela Justiça e cumprida na manhã de hoje. O homem preso, ficará à disposição da Justiça.

Mãe flagra vizinho estuprando menina de sete anos no Popular Nova

Homem de 49 anos foi preso em flagrante no domingo, 06 de novembro, acusado de estuprar uma menina de 07 anos. O caso aconteceu por volta das 15h30, no bairro Popular Nova, parte alta de Corumbá.

O boletim de ocorrência 2025/2022, informa que a mulher chegava na residência quando viu o vizinho em cima da filha dela. Conforme relatos, ele havia baixado o short da criança e com o pênis para fora da bermuda, tentava introduzir no órgão genital da menina.

Após o flagrante, a mãe, de 25 anos, acionou a Polícia Militar, que prendeu o acusado. De acordo com o registro policial, ele confessou que praticou o crime contra a criança.

O indivíduo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia. Uma equipe do Conselho Tutelar foi acionada para acompanhar o caso.

Denúncia

A DAIJI salienta a importância da participação da comunidade no combate a este tipo de crime e reforça que denúncias anônimas podem ser feitas por meio do telefone da Delegacia (67 3234-9909). O sigilo da identidade do denunciante é garantido.

Fonte: diarionline.com.br