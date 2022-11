Entidade anuncia retorno da maior festa gastronômica de Andradina

ANDRADINA – O Prefeito de Andradina Mário Celso Lopes recebeu a visita dos membros da Creche Nana Nenê Antônio Paulo Geraldo e Osmar Munhoz que vieram anunciar o retorno de uma tradicional festa andradinense: O Porco no Rolete, que será realizado domingo (6);

“A vida voltou ao normal e vemos no sucesso desta festa a solidariedade da nossa gente. Vamos colaborar”, disse o prefeito.

A festa é uma das maiores manifestações gastronômicas da região e sua 13ª edição está confirmada para o dia 6 de novembro na sede da Associação Assistencial, Cultural e Esportiva de Andradina (AACEA), à Rua Jean Bernard, nº 885, no Jardim Europa.

O tradicional cardápio, com porco assado, recheado e pele pururucada, acompanhado de arroz branco, farofa, feijão gordo, saladas e abacaxi será servido para mais de mil pessoas.

O cardápio é simples mas carregado de tradições, que começam no dia anterior com tempero da carne que vai ao fogo ainda de madrugada para que chegue ao ponto na hora do almoço. Tradição é a marca da equipe responsável por assar aproximadamente 16 porcos em cada edição do evento.

União de todos

Promovida e em prol da Creche e Berçário Nana Nenê de Andradina, o almoço beneficente reúne membros de associações, clubes de serviço e lojas maçônicas da cidade que empenham seu trabalho voluntário no evento.

A Creche e Berçário Nana Nenê atende crianças de 0 a 04 anos incompletos e é mantida pela Associação Espírita André Luiz que não possui fins lucrativos e atua solidariamente desde que foi fundada em 1952, atendendo gratuitamente; realizando obras sociais tais como atendimento domiciliar, distribuição de cestas básicas e objetos domésticos.