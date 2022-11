Master Guaraçai conquista tudo no 2º Torneio Entre Amigos de Andradina

ANDRADINA – A equipe Master Guaraçaí sagrou-se a grande campeã do 2º Torneio Entre Amigos, em final realizada na tarde do último sábado (30), no campo do Nosso Clube Guaporé. De quebra a equipe ainda conquistou os troféus de defesa menos vazada e artilheiro da competição. A entrega da premiação aos vencedores aconteceu logo após o apito final do árbitro Antônio Claro Araújo, o “Cabeção”.

O torneio foi organizado por Rodrigo Marini, o “Digão” e amigos, contando com a participação de quatro equipes: a campeão Master Guaraçai, o Amigos da Bola (time do organizador do torneio), Bela Vista, esses dois de Andradina e AABB de Três Lagoas.

A FINAL

Como era de se esperar, o jogo foi disputado em alta intensidade, com o time do Amigos da Bola pressionando o Master de Guaraçaí, embora o gol insistisse em não sair, quer seja pelo goleiro da equipe visitante, quer seja por falta de capricho no chute final. Mas o primeiro tempo foi um bom jogo para o time andradinense, ficando somente a frustração de não abrir o placar.

Só que no segundo tempo a equipe Amigos da Bola foi castigada pelo cansaço devido a intensidade empregada no primeiro tempo. O Master Guaraçai começou a dominar as principais ações e logo chegou ao gol, abrindo o placar que, ao final da partida acabou até sendo mais elástico, saindo fora da realidade do que foi o jogo como um todo, terminando na vitória guaraçaiense por 4 a 0.

ARTILHEIRO

O artilheiro do quadrangular apareceu justamente na última partida final, com Diego (Master Guaraçaí), que é morador do bairro Alianças, marcando três, dos 4 gols da grande vitória que deu o título aos visitantes.

MELHOR DEFESA

A defesa menos vazada também foi do grande campeão, Guaraçaí, tendo em sua meta os goleiros Diego Bolera e Marcelo.

O organizador do evento, Rodrigo Sampaio Marini, o “Digão” parabenizou as quatro equipes pela competição, e um especial parabéns para o grande Campeão, Master Guaraçaí, que conquistou todos os troféus em disputa da competição e promete mais para o não que vem.