Andradina vai sediar curso de Desastres e Incidentes com Múltiplas Vítimas

Andradina vai receber na semana que vem um curso do Projeto de Simulação de Atendimento a Desastres e Incidentes com Multiplas Vitimas. Segundo a educadora de Saúde Eloá Pessoa, como a cidade tem um o grande avanço do turismo, Andradina mais uma vez sai na frente com o curso que tem como principal objetivo atualizar os protocolos de socorro às vítimas em sinistros com múltiplas vítimas, bem como fortalecer a integração e organização dos serviços envolvidos nessa assistência.

O curso, que acontece de 7 a 10 de novembro, conta com uma atividade simulada, que vai acontecer no dia 9 com no trevo do bairro Paranápolis. Será preparado um cenário de acidente com um ônibus e três carros de passeio e a missão dos 62 participantes é fazer o atendimento as vítimas em vários graus de traumas e até simulação de óbitos. “Quem passar pelo local deve estar ciente que se trata de um treinamento e não de um acidente real”, disse Eloá.

Segundo Eloá os Incidentes com Múltiplas Vítimas são eventos que envolvem mais de cinco pessoas em estado grave e que podem sofrer prejuízo no abastecimento, comunicação, transportes e acesso ao local. Para que o atendimento a esses pacientes seja bem-sucedido é necessário que haja comando, comunicação e controle.

O Curso tem como parceiros a Prefeitura Municipal de Andradina, o Corpo de Bombeiro, Policia Rodoviária, Policia Militar, Defesa Civil, Via Rondon – Concessionária de Rodovia e DER -Departamento de Estradas de Rodagem.

Ao longo dos três dias de evento, os alunos vão ter a oportunidade de aprenderem a parte teórica e prática. A simulação é bem próxima da realidade porque é necessário estar treinado, capacitado e pronto para responder à altura, caso ocorra um grande sinistro.

Entre os temas abordados no curso, “Comunicação em situação de desastre”; “Transporte de vítimas em situação de desastre”; “Triagem pré-hospitalar”; “Segurança de Cena e Zoneamento das áreas de risco”; “Gerenciamento de Riscos em Situações de Estruturas Colapsadas, Queda De Barreiras e Enchentes”, e outros.

Fases

O evento será realizado em três fases. A primeira com o Corpo de Bombeiros Andradina com o treinamento: Método Start e APH.

Na fase 2 os alunos receberão treinamento pela empresa Alfa’s Treinamentos com Urgência e Emergência, Acolhimento com Classificação de Risco (sistema de triagem protocolo manchester e conhecimento básico em método Start).

A fase 3 é a realização da simulação, tendo como local o km 644 da rodovia Marechal Rondon contando com pessoas caídas, carros tombados e encenações de vítimas encarceradas e maquiadas, no intuito de passar o máximo de veracidade possível, reproduzindo ações que podem levar ao desequilíbrio dos recursos médicos e a demanda por atendimento.