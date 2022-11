Jovem morre após ser encontrado com perfuração no tórax em Castilho

Ambulância foi acionada para atender a um caso de acidente de trânsito. Vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital, mas não resistiu.

CASTILHO – Um jovem de 25 anos morreu após ser encontrado inconsciente na Rua Netuno, em Castilho (SP), na madrugada de segunda-feira (31).

Segundo o boletim de ocorrência, uma ambulância foi acionada para atender a um caso de acidente de trânsito.

No local, o motorista da ambulância constatou que a vítima estava com uma perfuração na região direita do tórax e a encaminhou para o hospital de Castilho.

Ainda de acordo o registro policial, Márcio Henrique Umbelino Rodrigues Viana Freitas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar esteve na Rua Netuno e não encontrou a moto. A perícia foi acionada para investigar as causas da morte.

Fonte: G1/Rio Preto e Araçatuba