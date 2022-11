Pastor Marcos Elias recebe o Título de Cidadão Andradinense

ANDRADINA – Em sessão solene realizada na Câmara de Vereadores de Andradina na noite da última quinta-feira (27.out), o Pastor Marcos Elias Pereira, da igreja Koinonia Church, recebeu o “Título de Cidadão Andradinense”. A honraria foi concedida por meio do Decreto Legislativo Nº 023/2020, proposto pela vereadora Elaine Vogel (PSD), pelos relevantes serviços prestados em favor da população de Andradina.

A cerimônia com a sessão festiva foi presidida pelo vereador Professor, Luzimar Rodrigues e contou com a presença dos vereadores Fabrício Mazzoti, Eloá Pessoa e Guilherme Pugliese, além da vereadora propositora da honraria. Muitos membros da Igreja Koinonia estiveram presentes, mostrando o prestígio que o pastor goza junto aos fiéis.

QUEM É O PASTOR MARCOS ELIAS

Nascido na cidade de Jales (SP), Marcos Elias mudou-se para Andradina para trabalhar como Policial Militar, porém os planos de Deus o encaminhou para o seu destino e se tornou Pastor, formando-se em teologia e fundador da igreja Koinonia no ano de 2016.

Casado com a Pastora Joice Pereira, foi autor do livro “Como servir sua cidade” é presidente da Associação Cristã Servir, Diretor da Casa de Acolhimento Institucional George Müller.

A vereadora Elaine Vogel destacou a importância dos serviços prestados pelo Pastor Marcos e relembrou bastante emocionada que um dia também precisou quando criança da ajuda de uma instituição de caridade e o quanto isto foi fundamental naquela ocasião.

“O Pastor teve um papel fundamental durante o combate a pandemia do Corona vírus ao abrir as portas de sua igreja para que a população andradinense tivesse mais um ponto de vacinação na cidade, isto sem contar o auxílio espiritual, aconselhamento e o brilhante trabalho social que vem desempenhando no município junto as comunidades mais carentes, estendendo as mãos aos mais necessitados, quando eu tinha três meses de vida meus pais tiveram que me levar para a creche 11 de julho e lá fui criada até os meus 13 anos e sei bem o quanto isso ajudou meus pais que precisavam trabalhar. É por este e muitos outros motivos que considero de suma importância conceder o “Título de Cidadão Andradinense”, honraria que é concedida à pessoas de extrema relevância no município.”

O Pastor Marcos fez uso da palavra e agradeceu primeiramente a Deus, a vereadora Elaine Vogel e aproveitou para honrar seus pais, professores, pastores que o ensinou e o ajudou a se tornar o homem que ele é hoje. “Sou grato a Deus pela pessoas que Ele tem acrescentado em nossas vidas, agradeço a Elaine Vogel pela honraria, aos meus pais que não puderam estar aqui nesta ocasião por conta da distância, mas sem dúvida foram pessoas fundamentais na minha formação como cidadão, quero externar minha gratidão a todos os meus professores que passaram pela minha vida e toda figura de autoridade, que de alguma forma cada um deles deixou uma marca no meu coração, sou grato a minha esposa e meus filhos que sempre estiveram ao meu lado, aos pastores e lideres da Koinonia pelo apoio de sempre, quero dizer muito obrigado.”