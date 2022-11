Briga entre tio e sobrinho vereadores pode render falta de Decoro Parlamentar em Murutinga

MURUTINGA DO SUL – Com a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva confirmada pela Justiça Eleitoral, os vereadores Adriano Humberto Nunes – Maninho e Felype de Carvalho Pariz (tio e sobrinho) trocaram farpas no grupo do Legislativo, denominado “Câmara 2021/2024”. A reportagem do O Foco teve acesso ao conteúdo postado na noite desde domingo (30/10). O teor das ofensas poderá resultar em abertura de investigação para apurar se houve ou não falta de Decoro Parlamentar por parte de um dos dois.

Conforme as mensagens obtidas com exclusividades pelo site O FOCO, por volta das 20h01 de domingo (logo após Lula ter sido consideradi eleito), Maninho mandou mensagem de áudio no grupo, anunciando a vitória do ex-presidente.

“Gente com todo respeito aos nobres edis aí, Lula é o nosso presidente. É o nosso e de todos, independente de quem votou ou deixou de votar. O Brasil tem que ser respeitado, e eleição se ganha na urna, não no gogó, na conversa fiada. Então respeito a todos, parabéns ao Bolsonaro, parabéns ao Lula e todos nós temos de respeitar a eleição, independente de quem você votou. Obrigado e Deus abençoe todos nós” – disse Maninho.

Dois minutos após o comentário do vereador Maninho, o também vereador e sobrinho Felype, partiu para a ofensa – “tinha que ter vergonha na sua cara de falar um negócio desse aí. Vergonha na cara viu tio. Falar pra você, respeito você muito hein, tinha vergonha na cara, mais tá certo. Vocês ganharam a eleição, está tudo na paz, né? Tá tudo certo. É isso aí mesmo, pelo amor de Deus. É cada vez menos desacreditando naquilo que você fala” – falou o vereador.

Na sequência, às 20h07, Maninho subiu o tom e retrucou o sobrinho – “vergonha na cara é você Felype. Toma vergonha você rapaz. Seu irresponsável, seu moleque”. Felype não se ateve e proferiu um xingamento – “Você é um bosta. Você é um bosta, quer falar o que? Dezesseis anos mamando nas costas da Prefeitura, você é um bosta. Eu não tenho respeito nenhum por você. Nenhum, nenhum, nenhum. Tinha respeito por você ser meu tio, mais como político você é um merda. Um merda você é. Você é um bosta, não tenho respeito nenhum por você como político. Respeito nenhum” – comentou Felype de Carvalho.

Maninho novamente retruca – “você é um cara que vai bêbado na sessão rapaz. Toma vergonha, você é um bêbado, safado. Fica pegando atestadinho para faltar, seu moleque irresponsável”. Na sequência, Felype já não envia áudio, escrevendo “kkkk. Não preciso de 400 reais. Em seu primeiro mandato como vereador, em 2020 com 113 votos, Felype de Carvalho tem usado seu mandato para fazer ataques ao prefeito Cristiano Eleutério Soares da Silva, inclusive com confecção de Boletim de Ocorrência para apurar eventual crime de calúnia, injúria e difamação.

Já Maninho, está em seu quarto mandato como vereador, sendo o mais antigo entre os parlamentares e foi reconduzido ao cargo na eleição passada com 118 votos, inclusive ocupando a presidência do legislativo de Murutinga do Sul em 2018 e 2020 na legislatura anterior.